Iniciadas neste mês, as obras em caráter emergencial no Elevado do Glicério (Complexo Viário Evaristo Comolatti) só devem ser finalizadas em março do ano que vem. A intervenção é no trecho entre a Avenida Radial Leste e as Ruas Mituto Mizunoto e Wanderkolk, no sentido do bairro, e provoca desvios na região.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acrescenta que mantém agentes orientando motoristas na região do Complexo Viário Evaristo Comolatti, também conhecido como Ligação Leste/Oeste, no sentido da Penha.

Ainda segundo a companhia, para garantir a fluidez e a segurança dos usuários da via, foi bloqueado o sentido Penha, com desvio para o Viaduto 31 de Março e ativação de faixa reversível no trecho de obras.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, afirma que o reparo se deve ao afundamento da pista e abertura da junta de dilatação.

A administração municipal esclarece ainda que a estrutura não foi comprometida, uma vez que se trata de uma área aterrada. O local não apresenta risco aos pedestres e motoristas que trafegam pela estrutura, segundo a Prefeitura.