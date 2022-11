O goleiro Guillermo Ochoa usou de seu prestígio na seleção mexicana para sair em defesa do companheiro Raúl Jiménez, que vem tendo sua presença na seleção contestada por ter feito apenas quatro jogos nesta temporada pelo Wolverhampton, clube que defende na Inglaterra.

“Pegam alguns segundos de um vídeo e dizem que (ele) não está bem. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Do quanto ele tem feito nos treinamentos e tem se dedicado. Eu tenho acompanhado e sei que, quando entrar em campo, vai fazer o seu melhor”, afirmou o goleiro em entrevista coletiva.

Ochoa colocou o companheiro como uma peça fundamental no esquema da seleção mexicana e disse que Jimenez tem muito a acrescentar à equipe na disputa da Copa do Mundo.

“O Raúl está com muita vontade de jogar. O desejo de voltar a se destacar em alto nível. A sua entrega nos treinamentos deve servir como motivação para todos os jogadores”, completou.

O drama de Jiménez começou em 2020. Em um jogo com o Chelsea, ele se chocou com o zagueiro brasileiro David Luiz e levou a pior. O atacante sofreu um sangramento na cabeça e precisou passar por uma cirurgia de emergência. O retorno do atleta aos campos após o incidente foi apenas oito meses depois.

Ao convocar o atacante do Wolverhampton, o técnico Gerardo Martino explicou que a escolha se baseou também na sua evolução técnica no período. “Falamos com o departamento médico, claro, mas analisamos também o seu progresso dentro de campo”, afirmou o treinador à época da convocação.

O México está no Grupo C e estreia nesta terça, diante da Polônia às 13h (horário de Brasília). O segundo encontro dos mexicanos pela fase classificatória acontece no dia 26, contra a Argentina. O terceiro e último jogo vai ser no dia 30, diante da Arábia Saudita.