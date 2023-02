O Santos corre o risco de ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista pelo terceiro ano consecutivo. Sabedor do que este fracasso pode acarretar de pressão no ambiente de Vila Belmiro, o técnico Odair Hellmann encara o clássico com o Corinthians, domingo, às 16h, em casa, como a primeira decisão de 2023.

O desempenho do time na vitória sobre o Ceilândia na estreia da Copa do Brasil, por 1 a 0, em Taguatinga, deixou o treinador confiante na possibilidade de obter um bom resultado diante do tradicional rival do Parque São Jorge.

“O mais importante é que veio a vitória (em Taguatinga), classificação e o terceiro jogo sem derrota. Vitória fora de casa é um aspecto importante. Daqui um dia e meio temos uma decisão. É mudar o momento, continuar sendo maduro e equilibrado. O time fez uma partida séria, concentrada e por isso que classificou”, disse o treinador.

O Santos está em terceiro lugar no Grupo A, com 13 pontos, um a menos do que Botafogo e Inter de Limeira. Detalhe: as duas equipes jogam no sábado, o que vai fazer com que os comandados de Odair entrem em campo para o clássico sabendo do resultado dos rivais.