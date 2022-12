No dia em que foi apresentado à Vila Belmiro pelo presidente Andres Rueda, o técnico Odair Hellmann apresentou resultado positivo para a covid-19, nesta quarta-feira. O novo treinador do Santos vai iniciar seu planejamento de forma virtual, conforme confirmou a direção do clube.

“O Santos FC informa que o técnico Odair Hellmann testou positivo para covid-19. Ele cumprirá o isolamento e está sob os cuidados dos médicos do Clube. O treinador continuará o planejamento para a temporada de forma virtual”, anunciou o Santos.

Horas antes da confirmação do teste positivo, Odair havia sido recebido por Rueda e por Paulo Roberto Falcão, coordenador esportivo do clube, que, curiosamente, havia sido infectado pelo vírus há poucas semanas.

“É muita honra, muito orgulho ser técnico do Santos. Agradeço ao presidente Andres Rueda e ao Falcão pelo convite. Que a gente possa juntos fazer um grande trabalho. Desde o primeiro dia que aceitei o convite nós estamos conversando, com reuniões de quatro a cinco horas, online”, disse Odair, em suas primeiras palavras oficiais como treinador santista.

Odair deve iniciar o trabalho presencial no dia 14, quarta-feira da semana que vem, quando o elenco santista vai se reapresentar para iniciar a pré-temporada, visando 2023. Se tiver testado negativo para a covid-19, o técnico deve estar in loco para comandar seu primeiro treino no clube.