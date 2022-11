Final? Ainda não. A Espanha não entrou na onda da Alemanha e descartou a pressão por resultado no jogo entre eles, marcado para domingo, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt. O meia Olmo quer a seleção espanhola focada apenas em seus objetivos durante a Copa do Mundo.

“Sabemos o que vale para a Alemanha, mas temos que estar focados no que é nosso e em vencer os duelos que acontecem durante o jogo. Não vamos pensar nos outros, vamos fazer o nosso e ver o que acontece depois”, disse Olmo em entrevista coletiva.

O meia ainda explicou o que a Espanha deve fazer para superar a Alemanha. “É importante ter a posse de bola. A Espanha é uma equipe que machuca quando tem a bola nos pés. Contra a Alemanha, vai ser uma batalha pela bola. Eles têm uma mentalidade vencedora, é uma equipe que sai para vencer, mas estamos focados no nosso. Se vencermos, estaremos nas oitavas”, completou.

Olmo revelou também que a goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica pegou boa parte do elenco de surpresa. “Eu, talvez, não esperasse uma versão tão poderosa da equipe na estreia, mas foi um prazer enorme ver os jogadores atuarem assim”, finalizou.

A Espanha é líder do Grupo E, com três pontos, assim como o Japão, que surpreendeu na estreia ao bater a Alemanha, que ainda não pontuou, por 2 a 1. A Costa Rica também tem zero.