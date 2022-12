A diretora-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, alertou para o número de restrições em nível global à exportação que ainda estão em andamento, considerando que deveriam “ser motivo de preocupação”. A declaração aconteceu durante evento de lançamento do relatório anual sobre comércio global, divulgado nesta terça-feira, 6, pela organização.

“De 78 restrições sobre exportação de comida, rações e fertilizantes desde o começo da guerra da Ucrânia em fevereiro, 57 continuam em vigor, cobrindo cerca de US$ 56,6 bilhões em comércio. Esses números aumentaram desde meados de outubro, o que deve ser motivo de preocupação”, argumenta a diretora-geral. “Retirar essas restrições é fundamental para reduzir os picos de preços e a volatilidade, permitindo urgentemente que os bens de consumo fluam para onde precisam”, acrescentou.

No relatório, a OMC observa que, pela primeira vez desde o início do monitoramento em 2009, o número de restrições à exportação superou as restrições sobre à importação. Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, países-membros da organização introduziram mais medidas facilitadoras do que restritivas, especialmente sobre importações.

O documento também apresenta registrou desaceleração de medidas relacionadas à covid-19 para mitigar impactos sociais e econômicos da pandemia, com queda acentuada no período analisado. Diversas iniciativas foram rescindidas ou emendadas a outras.