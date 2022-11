A vitória de Gana diante da Coreia do Sul seria histórica por si só. Desde 2010 a seleção africana não vencia uma partida de Copa do Mundo – a última havia sido contra os Estados Unidos, nas oitavas de final daquele ano. Com o triunfo desta segunda-feira, por 3 a 2, os comandados de Otto Addo seguem vivos no Catar e podem passar pela fase de grupos, algo inédito desde o Mundial da África do Sul.

Gana abriu 2 a 0 na partida sobre a Coreia do Sul, mas sofreu o empate com dois gols relâmpagos no início do segundo tempo. Kudus, meio-campo, decidiu a partida, ao marcar o terceiro da seleção africana. Otto Addo elogiou a força de sua equipe, mas reconheceu a qualidade dos sul-coreanos após o jogo.

“Foram muitas emoções. A Coreia do Sul fez um grande jogo, eles nos atacaram. Aos vinte minutos, retomamos o controle da partida e fizemos boas combinações”, disse. No início da partida, os sul-coreanos chegaram a ter 65% de posse de bola. “Após o intervalo, tivemos sérios problemas, mas parabéns a toda a equipe por ter encontrado os meios para marcar este terceiro gol.”

“Tivemos um pouco de sorte, mas o futebol é assim. Estou muito feliz que nosso jogo tenha sido recompensado”, afirmou o técnico. Ao todo, Gana acertou três finalizações e fez três gols – a Coreia do Sul, por sua vez, finalizou 22 vezes em todo o jogo e dominou as ações ofensivas.

Kudus foi o herói da partida, com os dois gols marcados – incluindo o terceiro, elogiado por Otto Addo. Eleito o melhor de campo, ele falou com a imprensa após o jogo. “Nossa postura em campo foi boa, mas foi a mesma contra Portugal. Foi um dos nossos melhores jogos, apesar de termos perdido. Encaramos este jogo contra a Coreia do Sul da mesma forma que o último”, disse o jogador. “É um grande impulso para o nosso próximo jogo.”

Em segundo lugar no grupo, uma vitória simples contra o Uruguai na última rodada garante a classificação de Gana às oitavas. Em caso de empate, precisa torcer para que a Coreia do Sul não vença Portugal por mais de um gol de diferença. Os jogos acontecem simultaneamente na próxima sexta-feira, às 12h (horário de Brasília).