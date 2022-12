Durou pouco a experiência de Otto Addo no comando da seleção de Gana. Nesta sexta-feira, após a eliminação da Copa do Mundo, o treinador que assumiu a seleção no começo do ano após demissão do sérvio Milovan Rajevav anunciou que voltará a trabalhar como assistente no Borussia Dortmund. Sai “decepcionado” com a derrota para o Uruguai que custou vaga nas oitavas de final.

“Estava muito claro para mim que deixaria o cargo após a Copa do Mundo. Neste momento, minha família e eu vemos nosso futuro na Alemanha. Gosto do trabalho que tenho no (Borussia) Dortmund”, enfatizou após os 2 a 0 para os uruguaios que custaram a segunda vaga no Grupo H.

“Estou muito feliz e satisfeito lá. Desde o primeiro dia, ficou claro que eu deixaria o cargo, mesmo que fôssemos campeões. Esta é uma decisão que tomo pela minha família e não vou entrar em detalhes. Isso é uma decisão que já foi tomada”, enfatizou.

Addo queria, porém, desfrutar de ao menos mais um jogo no Catar. Depois de derrota polêmica na estreia diante de Portugal, sua seleção reagiu com 3 a 2 sobre a Coreia do Sul e dependia somente de suas forças nesta última rodada. Poderia ter mais sorte se aproveitasse o pênalti quando o jogo estava 0 a 0.

“Isso é futebol, estivemos perto da qualificação, mas é assim”, afirmou o treinador, sem esconder que ficou bastante “decepcionado” com a queda. “Só queríamos marcar gols para empatar ou vencer. Não havia ninguém pensando diferente”, falou. “O que queríamos era tentar chegar a um empate que tivesse

Classificado nossa seleção.” O 2 a 2 daria a vaga nos gols marcados para Gana.