O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), repudiou a tentativa de um militante bolsonarista de explodir uma bomba nas imediações do Aeroporto de Brasília na véspera do Natal. O senador destacou que as eleições acabaram com a escolha “livre e consciente” do presidente eleito, referindo-se ao presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis, em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança”, disse Pacheco, em publicação no Twitter, na tarde desta segunda-feira (26). “As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito que tomará posse no dia 1º de janeiro”.

Pacheco ainda disse que “o Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos”.

Na noite de sábado (24), véspera do Natal, autoridades policiais prenderam em flagrante, por atentado contra o Estado, o gerente de posto de combustível George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que confessou ter tentado explodir um caminhão de combustível perto do aeroporto da capital federal para provocar falta de energia e dar início, segundo o próprio acusado, a um caos que levasse à decretação de um estado de sítio no País. Ele também planejava explodir uma bomba no estacionamento do aeroporto. Ele foi detido e teve a detenção convertida em prisão preventiva neste domingo.