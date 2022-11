O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 30, foi “positivo”. Ao ser questionado se a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição entrou na discussão, o senador respondeu que os dois falaram sobre “tudo”.

“Foi positivo, amadurecimento de questões”, declarou Pacheco a jornalistas, no Senado. “Ainda não”, emendou o parlamentar, ao ser questionado se já há um valor definido para a PEC.

A proposta protocolada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), em acordo com o PT, tem um impacto fiscal de até R$ 198 bilhões fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior -, mas o valor enfrenta resistência no Congresso.

O texto de Castro retira o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos, mas a validade da medida também está em aberto nas negociações. O Centrão quer validade de um ano, mas o PT tenta garantir pelo menos dois anos.