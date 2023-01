A primeira reunião ministerial convocada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai discutir a semana inaugural do novo governo e as ações que serão desempenhadas por cada pasta. A informação é do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O objetivo de Lula com a reunião, marcada para a sexta-feira, 6, às 9h30 no Palácio do Planalto, será alinhar o discurso com seus auxiliares diretos após ruídos causados por falas divergentes.

De acordo com Padilha, a reunião é um “grande passo de início de governo”.

“Para fazermos avaliação da composição, como estão o início das ações do governo, como se constrói uma boa relação federativa”, disse o ministro, em vídeo divulgado por sua assessoria de imprensa. “De certa forma, é um acolhimento de novos ministros e ministras”, acrescentou. “Vamos conversar um pouco sobre medidas que cada ministério está analisando a partir dos 100 dias, dos relatórios trazidos pelo GT de transição.”

Haverá uma apresentação geral a ser feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, responsável pelo “gerenciamento” do governo.

“Vamos fazer grande levantamento das obras, como está a situação das obras no País, aquelas que podem ser retomadas rapidamente, aquelas que podem ser concluídas”, declarou Padilha.