O Palmeiras bateu o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque e se sagrou campeão do Campeonato Paulista Feminino. Com um belo gol de Bia Zaneratto e outro gol de Ary Borges, a equipe alviverde confirmou a vantagem da primeira partida da final (1 a 0) e conquistou o segundo título feminino do ano, algo inédito para o clube.

O encontro também foi marcado pelo recorde de público para uma partida de futebol feminino no estádio alviverde. Mais de 20 mil pessoas estiveram presentes para assistir a final. Anteriormente, o recorde do futebol feminino palmeirense era de 11.450 torcedores.

O Palmeiras chegou ao jogo decisivo com uma vantagem de um gol após a primeira partida da final. No estádio Bruno José Daniel, a palmeirense Patrícia Sochor marcou um gol aos 48 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do time palestrino.

O segundo jogo da final foi marcado pela anulação de gols. Só no primeiro tempo foram três. Um, logo no começo da partida, onde a jogada palmeirense foi interrompida pelo impedimento de Bia Zaneratto. O Santos também teve dois anulados, ambos por posição irregular da atacante Cristiane.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Zaneratto recebeu em profundidade, driblou a zagueira Tayla e a goleira Camila Rodrigues para anotar o primeiro gol da partida. Aos 31 minutos da segunda etapa, uma jogada parecida deu origem ao gol do título.

Ary Borges recebeu um lançamento em profundidade e finalizou contra a meta da goleira santista. Camila Rodrigues até conseguiu defender, mas a bola desviou em Tayla e sobrou para Ary escorar na pequena área em direção ao gol vazio.

O Santos ainda tentou esboçar uma reação no final da partida. Aos 37 minutos, Ketlen cabeceou uma bola mortal na rede da goleira Amanda e diminuiu a vantagem do Palmeiras. Apesar da pressão nos últimos minutos, as visitantes não conseguiram reverter o placar.