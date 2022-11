Hendecacampeão brasileiro com três rodadas de antecedência, o Palmeiras se despede nesta quarta-feira, às 21h30, de sua torcida. O time faz contra o América-MG o último jogo da temporada no Allianz Parque e receberá da CBF a taça e as medalhas referentes à 11º conquista nacional, festejada há uma semana, antes e depois da goleada sobre o Fortaleza.

O campeão tem poucas pretensões nos últimos dois jogos que restam do Brasileirão senão melhorar ainda mais os seus já impressionantes números. A ideia é ampliar para 22 partidas a série invicta na competição e alcançar a maior pontuação de sua história nos pontos corridos.

Campeão em 2016 e 2018 com 80 pontos, o Palmeiras soma 78. Uma vitória, portanto, assegura ao time de Abel Ferreira a melhor campanha da história do clube. Recordista em gols marcados (64) e em derrotas (duas), a equipe também tenta, até o fim do campeonato, alcançar o recorde do clube em vitórias, gols sofridos e jogos invictos em sequência.

É provável que o time jogue completo. Suspensos na rodada passada, Zé Rafael e Gustavo Scarpa retornam. Preservados no último jogo, Piquerez e Endrick devem jogar.

Dudu, fominha, estará em campo para uma noite especial. O camisa 7, ídolo da torcida, vai completar 400 partidas e quer jogar mais este e o próximo jogo para igualar o argentino Darío Conca, que, em 2010, participou de todas as 38 rodadas da competição com o Fluminense.

“Sabemos que a festa é só depois do jogo. Quando você veste a camisa do Palmeiras, precisa estar sempre 100% para ganhar e fazer o melhor”, ponderou o camisa 7, citando que para o América o confronto importa muito, visto que o time mineiro briga para conseguir uma das poucas vagas que restam na próxima edição da Libertadores. Tem 52 pontos e, depois de duas vitórias seguidas, está perto de conseguir o seu objetivo.