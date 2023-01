Depois de perder Gustavo Scarpa para o Nottingham Forest, do futebol inglês, o Palmeiras vem fazendo de tudo para que novas peças não deixem o clube. Nesta sexta-feira, a diretoria anunciou a ampliação do contrato do meio-campista Zé Rafael até dezembro de 2025.

“Estou muito motivado por esse novo contrato, por essa nova oportunidade. Fico contente com todo o reconhecimento, é fruto de muito trabalho e dedicação, minha e de todos os meus companheiros. Fico feliz também por dar a volta por cima e estar conquistando esse espaço no Palmeiras, por estar conquistando a torcida também”, celebrou Zé Rafael. “E, claro, muito motivado para fazer mais um grande ano e que a gente possa continuar conquistando e marcando nosso nome na história do clube.”

Aos 29 anos, Zé Rafael atua como segundo volante ou mesmo armador, e é uma espécie de “orientador” para os jogadores mais jovens. Além de Danilo e Gabriel Menino, que já estavam no elenco principal, ele também servirá de lkídser para novos garotos promovidos da base para 2023.

“Esse é o processo: sete meninos novos integraram agora com a gente, eles já faziam parte do nosso grupo e acabaram não jogando tanto no ano passado porque compunham também o sub-20 ainda. Mas esse ano eles estão com a gente e sabemos da qualidade deles”, elogiou. “Temos bons meninos que vão agregar muito e nos ajudar com essa mescla com os jogadores com mais experiência e que têm mais rodagem. Espero que a gente possa ajudar muito uns aos outros e buscar novos títulos.”

Apelidado de Trem pela sua força e disposição em campo, Zé Rafael fez sete gols em 2022, mesmo atuando mais recuado. Ele se destacou nos desarmes, com 104 bolas recuperadas. É um dos principais “ladrões” do grupo, superado somente por Marcos Rocha.

De olho na estreia do Paulistão, dia 14, diante do São Bento, o Palmeiras realizou mais um treino nesta sexta-feira. As atividades começaram com musculação na academia. No campo, Abel Ferreira dividiu o grupo em três equipes de dez (com os goleiros), para enfrentamentos em campo reduzido.