O Palmeiras acertou a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid por até 72 milhões de euros (cerca de R$ 408,6 milhões na cotação atual), contando valor fixo, impostos e metas a serem alcançadas. O jogador fica no clube brasileiro até julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Esta é a maior negociação da história do futebol brasileiro em reais, superando os R$ 370 milhões pagos pelo Barcelona ao Santos por Neymar, em 2013.

Ambos os clubes confirmaram a operação nesta quinta-feira. “Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas”, disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

“Agradeço ao Palmeiras por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, ajudar a realizar meus sonhos e respeitar o meu desejo e o da minha família”, disse Endrick. “Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores.”

De acordo com o Real Madrid, Endrick desembarca nos próximos dias na Espanha para conhecer as instalações do clube. Para conseguir a assinatura da joia alviverde, o time madrilenho venceu a concorrência de Paris Saint-Germain, Chelsea e Barcelona, que também demonstraram interesse em contratar o jovem. O negócio segue os moldes das contratações de Vini Jr. e Rodrygo, que representaram o Brasil na Copa do Catar, pelo clube espanhol.

Destaque na base do Palmeiras nos últimos anos, Endrick já quebrou alguns recordes do clube. Ele se tornou o mais jovem a estrear pelo time (16 anos, dois meses e 15 dias), no duelo com o Coritiba, e a fazer um gol no profissional (16 anos, três meses e quatro dias), contra o Athletico-PR. No profissional, Endrick disputou sete partidas, anotou três gols e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2022.

Confira as cinco maiores vendas do futebol brasileiro:

1º – Endrick (Palmeiras – Real Madrid, 2022): R$ 408,6 milhões

2º – Neymar (Santos – Barcelona, 2013): R$ 370 milhões

3º – Rodrygo (Santos – Real Madrid, 2019): R$ 193 milhões

4º – Vinícius Junior (Flamengo – Real Madrid, 2018): R$ 164 milhões

5º – Lucas Moura (São Paulo – Paris Saint-Germain): R$ 108,3 milhões