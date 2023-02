Rodrigo Feliz Leal/SEIL

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vão retirar novamente seus guindastes das obras de recuperação da BR-277 no Litoral, no km 41 e km 42 respectivamente, neste final de semana e retornar as atividades somente na quarta-feira de manhã.



A medida visa evitar congestionamentos na rodovia durante o Carnaval, quando é esperado grande movimento de veículos rumo aos municípios litorâneos.

A mesma medida foi tomada durante os feriados do final de 2022, mesmo assim, longas filas se formaram na rodovia na descida e subida dos feriados.