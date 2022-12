A Paramount divulgou nesta quarta-feira, 14, o primeiro trailer de Pânico 6. Na nova produção, os sobreviventes dos assassinatos de Ghostface fogem de Woodsboro e se mudam para Nova York. Mas ainda assim, eles não estarão a salvo.

No elenco, estão Jenna Ortega, que vive a protagonista de Wandinha (Netflix), e Courteney Cox, a atriz icônica que interpretou Mônica em Friends (Warner). O filme deve estrear internacionalmente em março. No entanto, ainda não há data divulgada para a sua chegada ao Brasil.

O último filme da franquia foi lançado em janeiro de 2022. Apesar da baixa vivida pelos cinemas, Pânico 5 teve uma boa estreia no Brasil, arrecadou US$ 1 milhão somente no primeiro final de semana de circuito, de acordo com o BoxOffice Mojo. No total, foram US$ 140 milhões arrecadados no mundo todo.