O boletim da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado ontem, confirmou 1.025 novos casos da doença e nenhuma morte. Do total de 1.025 novos casos residentes divulgados no Paraná, 323 casos eram retroativos confirmados no período de 13 de dezembro de 2020 à 15 de dezembro de 2022.



Outros 580 novos casos confirmados no período de 16 de dezembro 2022 à 14 de janeiro de 2023. 122 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. O total de casos está em 2.886.222 e o de mortes em 45.628.



Ontem, o Ministério da Saúde confirmou mais 12.688casos e 67 óbitos. Já são 36.640.787 casos na pandemia e 695.410 mortes desde o início da pandemia.



Vacinas

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) iniciou ontem a distribuição, por via terrestre, de 204.388 doses de vacinas contra a Covid-19 para as suas 22 Regionais do Estado. Do total, 94.128 são vacinas da Pfizer/BioNTech e 65.680 AstraZeneca, ambas para a dose de reforço da população adulta. Outras 44.580 doses são CoronaVac, para crianças de 3 a 4 anos.



Segundo o Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, desde o início da vacinação contra a Covid-19 o Paraná registrou 28.538.409 doses aplicadas, sendo 10.236.436 primeiras doses; 9.444.316 segundas aplicações; 339.664 doses únicas; 6.371.407 primeiras doses de reforço, 1.685.620 segundas doses de reforço e 460.966 doses adicionais.