Em Brasília, secretário Hudson se reúne com Ministro da Justiça e Segurança Pública – Foto: Isaac Amorim/MJSP

O Paraná participou nesta semana do encontro promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com todos os entes federados para tratar das prioridades e novos programas para esta área. A reunião teve a participação do ministro Flávio Dino, do secretário de Segurança do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, e de todos os outros secretários estaduais de Segurança e Defesa Social.

Entre os temas discutidos estiveram repressão qualificada aos crimes violentos letais e patrimoniais, a criação de políticas públicas para mudar a realidade social e a simplificação do repasse de recursos financeiros para os estados.

Para Teixeira, ações conjuntas ajudam a fortalecer a segurança dos estados, intensificando o combate à criminalidade. O Paraná e a União trabalham em conjunto na região de fronteira, tráfico de drogas e sistemas de inteligência. “Desenvolver ações integradas e coordenadas, em parceria com o Ministério da Justiça e demais estados, permite alavancar ações estratégicas”, afirmou.

Ele também reforçou que as reuniões com outros secretários são importantes para unificar ações, apresentar e receber novas ideias que podem contribuir para aperfeiçoar a política de segurança pública do Paraná. “Esse foi um primeiro encontro com os outros estados. A partir dele poderemos elaborar estratégias conjuntas e traçar metas colaborativas”, completou.

Além das conversas entre o ministro e os secretários, o encontro contou com apresentações de outros programas. A coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), Tamires Sampaio, explanou sobre os eixos de atuação do órgão, que passam por enfrentamento e prevenção da violência contra as mulheres, políticas voltadas ao sistema penitenciário e assistência às vítimas de crimes e seus familiares.

A secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), Marta Machado, anunciou a elevação do percentual de recursos passados aos estados com a venda de itens utilizados por criminosos e apreendidos pelas forças de segurança estaduais e federais. O repasse aos estados era de 20% a 40%. Agora, será de 50%.

Já a diretora de Ensino e Pesquisa, Michele Ramos, reforçou o compromisso de fortalecer a oferta de cursos, o desenvolvimento de pesquisas para a qualificação dos profissionais de segurança e o envio de equipamentos para as academias de polícia. As iniciativas serão realizadas de acordo com a necessidade de cada ente.

Também foi anunciada a criação do Congresso Internacional de Mulheres Policiais. No fim de março, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) vai sediar o primeiro encontro internacional de mulheres que fazem parte de forças de segurança no País e fora dele.