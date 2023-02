Acidente de segunda-feira entre dois caminhões na Rodovia do Xisto, em Araucária (Divulgação/PRF)

O Paraná é um dos estados que mais registra acidentes e mortes em rodovias federais no País. É o que revela o Observatório de Dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o qual aponta que, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022, as estradas federais que cortam o território paranaense concentraram o terceiro maior número de ocorrências e o segundo maior contingente de óbitos no país.



No período analisado, um total de 21.829 acidentes foram registrados nas estradas do Paraná, com as BRs 277 (5.641), 376 (4.931), 116 (3.249), 476 (2.352) e 369 (2.236) sendo aquelas que concentraram o maior número de ocorrências nos últimos anos. Entre todas as unidades da federação, apenas os estados de Minas Gerais (24.946) e Santa Catarina (22.666) tiveram mais registros, enquanto no país todo as rodovias federais totalizaram 192.049 acidentes.



Com relação às mortes, entretanto, a posição paranaense foi ainda mais preocupante. Nos últimos três anos, 1.663 vidas foram ceifadas nas estradas paranaenses (lembrando que o levantamento considera apenas as rodovias federais), o que significa que o Paraná teve o segundo maior número de mortes em BRs em todo o Brasil. No país, 16.104 vidas foram perdidas em rodovias federais, sendo que apenas Minas Gerais, com 2.110 mortes, registrou mais tragédias que o Paraná.



Entre as rodovias no Paraná, as BRs que mais registraram mortes foram: 277 (461 óbitos), 376 (361), 116 (165), 369 (158) e 476 (155).



Para além do número de mortos, chama a atenção ainda o contingente de feridos. Ao todo, 23.040 pessoas sofreram algum tipo de ferimento após acidentes em rodovias federais, sendo que 5.704 desses acidentados tiveram ferimentos graves.



Dessa forma, nos últimos anos temos um cenário no Paraná em que, a cada dia, 20 acidentes foram registrados nas BRs pelo estado, com uma média diária de 21 feridos (5 deles em estado grave) e 1,5 morte (ou três mortes a cada dois dias, em média).

Tragédia no interior do Paraná deixa sete mortos, entre eles criança de 3 anos

Na madrugada desta terça-feira (31), mais uma tragédia foi registrada nas rodovias paranaenses. Na BR-277, no município de Fernandes Pinheiro, na região central do estado, um ônibus da Viação Catarinense acabou saindo da pista e tombou. Dos 54 passageiros que estavam no veículo (que saiu de Florianópolis com destino à Foz do Iguaçu), sete acabaram falecendo.



Entre os passageiros, além de brasileiros, havia alemães, argentinos, franceses e paraguaios. Já entre as vítimas estavam seis adultos, sendo quatro homens e duas mulheres, além de uma criança de três anos. Dois dos falecidos, mãe e filho, eram argentinos. Outras 22 pessoas ainda ficaram feridas.



Um dia antes, na Rodovia do Xisto, em Araucária, outro acidente grave. Dois caminhões se chocaram frontalmente e com violência. Os dois motoristas morreram. As cargas ficaram espalhadas pela rodovia que ficou bloqueada.



Um dos caminhões teve a cabine separada com a batida e foi parar longe. O outro veículo caiu numa ribanceira depois da colisão.



Mais dados

Números permanecem estáveis em 2022

Os dados da PRF mostram ainda que as estradas federais no Paraná registraram no ano passado uma estabilidade no tocante ao número de acidentes e mortes. Em 2022, houve 7.334 acidentes no estado, com 568 falecimentos. No ano anterior, haviam sido registradas 7.318 ocorrências, com 569 óbitos. Enquanto o total de acidentes cresceu 0,2%, então, o número de mortes teve queda de 0,2%.



Se a comparação for com o ano de 2020, contudo, verifica-se que houve uma piora na situação do trânsito nas rodovias federais que estão no estado. É que em 2020 haviam sido anotados 7.176 acidentes e 526 mortes. Em dois anos (2022 ante 2020), portanto, o número de ocorrências subiu 2,2%, enquanto o de óbitos cresceu 8%.

Mortes nas estradas

Estados com mais mortes em rodovias federais

(acumulado de 2020 a 2022)

Brasil: 16.104

Minas Gerais: 2.110

Paraná: 1.663

Bahia: 1.533

Santa Catarina: 1.089

Pernambuco: 931



Estados com mais acidentes em rodovias federais

(acumulado de 2020 a 2022)

Brasil: 192.049

Minas Gerais: 24.946

Santa Catarina: 22.666

Paraná: 21.828

Rio Grande do Sul: 13.601

Rio de Janeiro: 13.453



Ocorrências em rodovias federais do PR

Total (2020-2022)

Acidentes: 21.828

Pessoas com ferimentos leves: 17.336

Pessoas com ferimentos graves: 5.704

Óbitos: 1.663



2022

Acidentes: 7.334

Pessoas com ferimentos leves: 5.908

Pessoas com ferimentos graves: 1.927

Óbitos: 568



2021

Acidentes: 7.318

Pessoas com ferimentos leves: 5.806

Pessoas com ferimentos graves: 1.950

Óbitos: 569



2020

Acidentes: 7.176

Pessoas com ferimentos leves: 5.622

Pessoas com ferimentos graves: 1.827

Óbitos: 526



Fonte: Observatório de dados da PRF