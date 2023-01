Jaelson Lucas/Arquivo AEN

Os cerca de 13 mil estudantes de graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) retomam as aulas do segundo semestre de 2022 nesta segunda-feira (23), depois de um mês de recesso acadêmico. Neste começo de ano, as atividades dos estudantes serão marcadas pela continuidade do cronograma, sem ingresso de novos alunos, já que o Vestibular 2023 será realizado somente em março e abril. O segundo semestre de 2022 termina em 2 de junho.

A diferença do calendário acadêmico é consequência da pandemia, que provocou alterações nas atividades dos estudantes nos anos de 2020 e 2021. As aulas passaram para o modo remoto e foram, inclusive, ampliadas para que alunos e professores pudessem se adaptar.

Segundo a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), a retomada das aulas está prevista para os 52 cursos de graduação presenciais, que deverão concluir o ano letivo até o início de junho.

Com o objetivo de preparar salas de aula, laboratórios e demais espaços, servidores da Prefeitura do Campus (PCU) da UEL iniciaram um trabalho de limpeza de calhas e verificação dos telhados nos centros de estudos.

Equipes também estão fazendo a varrição de todo calçadão, estacionamentos, calçadas, áreas externas em geral e fazendo o recolhimento de lixo. A expectativa é de que esse trabalho seja finalizado até esta sexta-feira (20).

Segundo o prefeito do Campus, Luís Cláudio Buzeti, uma parte dos servidores que integram a Divisão de Jardinagem trabalhou durante o recesso administrativo e acadêmico (no final de dezembro e na primeira semana de janeiro) para adiantar o corte e a roçagem de grama em toda a extensão do Campus. “Isso não ocorria nos anos anteriores. Tivemos que fazer isto por conta do crescimento acelerado nesta época do ano, quando são registradas chuvas intensas”, destacou.

MOVIMENTAÇÃO – Além do grande fluxo de estudantes, professores e agentes universitários, a partir da próxima semana, os próximos meses prometem muita movimentação no Campus Universitário, com reflexo em vários setores de Londrina e região.

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, cerca de 700 alunos participam das solenidades de formatura conjunta, que mais uma vez será realizada no Teatro Ouro Verde. As cerimônias serão feitas em duas sessões diárias, a partir das 19h e às 21h.

Já o Vestibular 2023 será realizado nos dias 5 de março (1ª fase) e em 2, 3 e 4 de abril (2ª fase). Segundo a Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), 20.858 estudantes se inscreveram para o concurso que será realizado em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 via Vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).