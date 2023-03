Divulgação/SEFA

Atualmente, 1,3 milhão de consumidores possuem saldo disponível para transferir seus créditos do Nota Paraná para uma conta-corrente – são R$ 105 milhões para os contribuintes. O valor mínimo é R$ 25,00. Para fazer o resgate é necessário o cadastramento no portal do programa.

É possível conferir os valores acumulados disponíveis pelo app ou site do Nota Paraná e fazer a transferência para a conta cadastrada.

Os créditos do Nota Paraná podem ser depositados em contas do titular de qualquer banco do Sistema Financeiro Nacional, desde que não seja Bolsa Família, Cartão Cidadão, Conta Fácil, Conta Benefício e Conta Salário.

O Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, devolve aos contribuintes cadastrados no programa parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas compras feitas no varejo e, também, faz sorteios mensais que totalizam R$ 5 milhões em prêmios.

CRÉDITOS – O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Por exemplo, as compras efetuadas em abril de 2022 serão calculadas em julho de 2022, e assim sucessivamente. Esse é o prazo para que as informações necessárias cheguem à Secretaria da Fazenda.

Confira a quantidade de consumidores e os valores a serem resgatados

1,24 milhão de consumidores – R$ 25 a R$ 200

73 mil consumidores – R$ 200 a R$ 2.000

1,6 mil consumidores – Acima de R$ 2.000