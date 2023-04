RODOFERROVIARIA

Passados os feriados da Semana Santa/Páscoa (7 a 9 de abril), e do Dia de Tiradentes (21 de abril), o próximo feriado prolongado já entra na mira e não está distante. O próximo fim de semana já promete ser de movimento intenso nas rodovias, já que a segunda-feira que vem, 1º de Maio, é o Dia do Trabalho.

Obviamente que, depois de dois feriados prolongados seguidos, o próximo em um espaço de tempo tão curto possa não ter o mesmo movimento que os anteriores, mas mesmo assim, muitos ainda devem aproveitar a folga mais longa para viajar.

No feriado da Páscoa a Rodoviária de Curitiba estimava mais de 50 mil embarques e desembarques. No feriado de Tiradentes a estimativa foi de 31 mil embarques e desembarques. Nas duas datas o destino mais procurado foi o interior do Estado, com 40% dos passageiros.

Depois do 1º de Maio, os próximos feriados prolongados são o de Corpus Christi, que neste ano cai no dia 8 de junho, uma quinta-feira.

Depois somente em setembro, com a Independência do Brasil, dia 7, uma quinta-feira. Em Curitiba o dia 8 de setembro também é feriado municipal, em comemoração à Padroeira da cidade, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

Em outubro vem o dia da Padroeira do Brasil e Dia das Crianças, no dia 12, uma quinta-feira.

Em novembro são dois feriados emendados, o de Finados, dia 2, uma quinta-feira, e o da Proclamação da República, dia 15 de novembro, umaquarta-feira.

Por fim, o Natal 2023 cai numa segunda-feira.