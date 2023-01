Franklin de Freitas

Curitiba recebeu no fim da tarde de ontem a precipitação acumulada de 40 mm de chuva registradas na estação meteorológica do CEMADEM, localizada no bairro Pilarzinho, e rajadas de vento de 25,9 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas. Os bairros mais afetados foram: Boa Vista, Barreirinha, Hugo Lange e Centro. Não há registros de desabrigados e nem desalojados, segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDE,



Foram registrados dois pedidos de lonas no Boa Vista, uma ocorrência de erosão no Centro e três quedas de árvores ou galhos no Hugo Lange, Boa Vista e Barreirinha.



Próximos dias – Hoje, segundo previsão do Simepar, a temperatura sobe ao longo dia chegando a 27 graus e há possibilidade de chuva novamente. Amanhã, o clima deve ficar chuvoso e temperaturas vão variar de 18 a 26 graus. Na quarta (4), também deve chover e as temperaturas caem e a máxima não passa dos 20 graus. De acordo com o Simepar, na quinta (5), o sol deve brilhar em Curitiba, mas a temperatura não vai passar dos 20 graus.



No Litoral, segundo a previsão do Simepar, as temperaturas ficam mais altas que na capital nesta semana.Hoje, o sol deve brilhar e amplitude térmica será de 22 a 27 graus. Há previsão de chuva para amanhã e quarta (4), mas com temperaturas que podem chegar a 28 graus. O sol volta a brilhar firme na quinta (5), quando as temperaturas vão de 21 a 25 graus.