Ary Portugal

Celebrando as rotas coloniais, um dos grandes atrativos do turismo rural da cidade de São José dos Pinhais, o Shopping São José vai promover uma ação bem especial em comemoração ao aniversário da cidade, que completa 333 anos no próximo dia 19 de março. Após o sucesso do primeiro evento, realizado em 2022, o empreendimento abre as portas novamente para os empreendedores e produtores locais com a segunda edição do Festival das Colônias.

Quem visitar o shopping entre os dias 16 e 19 de março, terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as delícias gastronômicas e atrativos do Caminho do Vinho, Colônia Murici e Rota das Colônias em uma incrível feira de exposição montada na praça de eventos. “Estamos muito contentes em mais uma vez disponibilizar nosso espaço para a divulgação e valorização do comércio local e dar ao público de São José e de toda a grande Curitiba, a chance de ter contato de perto com essa cultura tão rica e importante para nossa região” destaca Talita Dallmann, gerente de marketing do Shopping São José.

As rotas de turismo da cidade contam com cerca de 500 negócios entre restaurantes, cafés, lojas, adegas, cervejarias e parques comandados por micro e pequenos empreendedores. “O Festival é uma importante ferramenta de divulgação do nosso trabalho. Muitos moradores da cidade ainda não conhecem os roteiros coloniais e este é um grande desafio para nós. Ter essa possibilidade de mostrar um pouco mais das nossas riquezas e maravilhas para um grande público é muito valioso culturalmente e economicamente para todos envolvidos no turismo rural de São José dos Pinhais”, afirma Adilson Roberto Rocha, empreendedor e representante do Caminho do Vinho.

Com o apoio da prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, e da Viacredi Cooperativa, o evento vai reunir 5 expositores, que terão a oportunidade de contar um pouco da história da colonização do município apresentando seus produtos e estabelecimentos. Durante os quatro dias de festival, os visitantes poderão adquirir itens produzidos artesanalmente pelas famílias moradoras da área rural entre eles vinhos, sucos, frutas, geleias, bolachas, conservas e compotas, além de receber informações sobre as opções turísticas e aprender sobre o folclore, costumes e pratos típicos da região. O evento também contará com a participação da Di Helena, empresa especializada em produtos coloniais orgânicos e saudáveis e da Bolachas Vovó Elza.

“As rotas coloniais têm uma infinidade de atrativos e serviços para toda a família, incluindo, além da gastronomia, áreas de lazer, espaços para eventos, passeios a cavalo, ‘colhe e pague’ e muito mais. O Festival das Colônias, realizado pelo Shopping São José, será uma oportunidade para as pessoas prestigiarem e descobrirem mais detalhes sobre todas as atrações”, completa Adilson.

O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as opções de lazer funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Mais informações no site www.shoppingsaojose.com.br ou no perfil oficial do empreendimento no Instagram (@shopsaojose).