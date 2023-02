Verão Maior Paraná – imagens das praias do Paraná – corpo de bombeiros – Ferry Boat Matinhos/Guaratuba – praia Caieiras – praia Brava de Guaratuba – Policia militar patrulhando na praia – helicoptero dos bombeiros – salva vidas – banhista deficiente na areia

O 7º Boletim de Balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (03) pelo Instituto Água e Terra (IAT), mostrou estabilidade em relação às condições da água para receber banhistas ou para a prática de atividades esportivas nesta temporada de verão. De acordo com o relatório, dos 76 locais monitorados, entre Litoral e regiões Oeste e Norte, 55 foram considerados apropriados.

Houve o acréscimo de três pontos impróprios em relação ao levantamento da semana passada: no trecho da avenida principal do Balneário Olho D’Água, em Pontal do Paraná; em parte do Rio do Nunes, em Antonina; e no Rio Marumbi, próximo à ponte Estrada Anhaia, em Morretes. Entre os pontos considerados impróprios, há dez localizados na foz dos rios da região litorânea, ou seja, em regiões que drenam as áreas urbanas e que sempre receberam essa classificação.

Por outro lado, o trecho da Rua Costa Rica, no Balneário Nereidas/Eliane, em Guaratuba, voltou a receber a bandeira azul. Já nas Costas Oeste (praias artificiais no reservatório de Itaipu) e Norte (Primeiro de Maio) todos os pontos estão aptos para banho e recreação.

Este é o sétimo Boletim de Balneabilidade da temporada de verão 2022/2023. O documento, divulgado pelo IAT toda sexta-feira, alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros.

São locais onde a análise laboratorial identificou a presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos. O monitoramento começou na semana do Natal e vai até o fim da temporada, no carnaval.

COMO SABER – É possível acessar os Boletins de Balneabilidade no site www.iat.pr.gov.br no menu Monitoramento/Balneabilidade, ou ainda baixar o APP Balneabilidade Paraná, disponível para celular Android no Google Play. O serviço é ofertado há mais de 30 anos e realizado no período de maior fluxo de veranistas.

A análise das amostras de água é feita no laboratório do órgão ambiental, de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000, e os resultados são divulgados semanalmente. Ao longo desta temporada do Verão Maior Paraná serão emitidos nove boletins, até o dia 17 de fevereiro de 2023, na semana do carnaval.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná conta com ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.