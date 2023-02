Chegam ao Paraná as primeiras doses de vacina bivalente contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu na manhã desta sexta-feira (17) um novo lote de vacinas bivalentes da Pfizer. A remessa, com 97.200 doses, é para o início da Campanha Nacional de Vacinação 2023 contra a Covid-19, com início em 27 de fevereiro. Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional, em São José dos Pinhais e foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

A vacina bivalente é uma versão atualizada para a proteção contra cepas do coronavírus, incluindo a variante Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa deve ter o esquema de vacinação completo contra a doença, com as duas primeiras doses ou uma única dose da vacina monovalente.

Desde o início do mês, até agora, o Paraná recebeu mais de 200 mil vacinas bivalentes. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), as doses são específicas para grupos prioritários. Nessa primeira fase, estão incluídas as pessoas idosas acima de 70 anos, além daquelas vivendo em instituições de longa permanência (ILP), a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

“As vacinas bivalentes são destinadas para os grupos estabelecidos pelo programa nacional, o PNI. Reforçamos que as pessoas não inclusas nesses grupos, devem se vacinar com as doses monovalentes. Até final do mês o Estado irá receber ainda outras doses”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Os imunizantes serão enviados para os 399 municípios do Paraná na próxima quinta-feira (23), perto do início da campanha.