BR 376 COM ALERTA DE PISTA SIMPLES

A BR-376 foi fechada na madrugada desta quinta-feira, 2 de fevereiro, por causa das fortes chuvas dos últimos dias. O fechamento foi comunicado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como medida preventiva e sem previsão de liberação.

O bloqueio (sentido SC) é feito no posto da PRF, em Tijucas do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Já no sentido Curitiba, o bloqueio é feito em Garuva.

Entretanto para que os motoristas não sejam obrigados a retornar tardiamente quando já na Serra, aqueles que acessam a rodovia antes do pedágio, são orientados a retornar no km 633 – antes do pedágio. Onde há mais estrutura para retorno, parada e para aguardar a liberação.

O bloqueio no posto da PRF (KM 662), é o bloqueio mais aproximado do ponto de risco. Pois vários veículos podem acessar a rodovia 376 entre o pedágio e o posto da PRF, por estradas vicinais e rodovias estaduais, como por exemplo os provenientes da PR-281.

Às 7h30, a fila sentido SC – km 633 (São José dos Pinhais)- fila de 5 km Km 662 (Guaratuba)- fila de 11 km e no sentido Curitiba – no km 1,5 (Garuva) – fila de 14,5 km.