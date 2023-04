Após os anos duros da pandemia, acidentes de trabalho voltaram a subir (

A cada 12 minutos, um acidente de trabalho é registrado no Paraná. Assim foi entre os anos de 2012 e 2022, período no qual foram comunicados 492.221 acidentes de trabalho, além de 2.329 mortes no emprego com carteira assinada. É o que revelam dados atualizados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvido no âmbito da Iniciativa SmartLab de Trabalho Decente, coordenada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil. As informações se baseiam em comunicações de acidentes de trabalho (CAT) ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Apenas em 2022, foram comunicados ao INSS 44.786 acidentes e 232 óbitos de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, com aumentos de 8,1% e 3,6% em relação a 2021, quando haviam sido comunicados 41.433 acidentes e 224 mortes de trabalho no Paraná. No período analisado, por outro lado, o ano com mais notificações de acidentes foi 2014 (com 52.977), enquanto o ano com mais óbitos foi 2013 (com 273). Já o primeiro ano de pandemia da Covid-19, 2020, foi o período com menos registros, com 33.220 ocorrências e 157 falecimentos decorrentes de acidentes de trabalho.



Nacionalmente, o cenário é parecido com aquele verificado no Paraná. No ano passado, foram registrados um total de 612.920 acidentes e 2.538 mortes, com altas de 7,2% e 2,1% em relação a 2021 (quando houve 571.786 acidentes de trabalho e 2.487 óbitos no Brasil). Desde 2012, o ano com mais ocorrências e falecimentos foi 2013, com 725.664 e 2.841 registros, respectivamente. Já o primeiro ano de pandemia foi o que teve menos notificações acidentárias, com 446.881 acidentes e 1.866 óbitos.



“O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, em seu sétimo ano, traz importante contribuição para a base de conhecimento a respeito da acidentalidade e do adoecimento laborais no Brasil, nas Unidades Federativas e em cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Essas informações atualizadas e com detalhamento geográfico são fundamentais para as reflexões públicas no contexto do Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, em 28 de abril, e para todo o mês do Abril Verde.”, observa o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira.



Mais de 9 mil afastamentos previdenciários

No mesmo período, entre 2012 e 2022, ocorreram no Paraná 155.883 afastamentos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de doenças e acidentes de trabalho, com 9.042 registros apenas no ano passado (1,5% a mais que em 2021). Além disso, 8.632 trabalhadores foram aposentados nesses onze anos por invalidez acidentária, com 464 ocorrências apenas em 2022 (33,3% a mais que no ano anterior).



Os principais motivos para os afastamentos são: fraturas (62% do total), traumatismos (13%), luxações (9%), ferimentos (7%) e amputações (5%), com os setores mais impactados sendo o de abate de suínos, aves e outros pequenos animais (5%), transporte rodoviário de carga (5%), comércio varejista em hipermercados e supermercados (3%), construção de edifícios (3%) e administração pública em geral (3%).



Os impactos econômicos dos acidentes de trabalho também são enormes para a sociedade paranaense. Desde 2012, 31,8 milhões de dias de trabalho foram perdidos por trabalhadores afastados do labor por terem sofrido algum tipo de acidente de trabalho. Só em 2022 foram 1,1 milhão de dias perdidos, o que custou aos cofres públicos, com o pagamento de auxílio-doença, R$ 1,4 bilhão ao longo dos últimos 11 anos e R$ 107,6 milhões apenas em 2022.

Profissões mais perigosas e lesões mais comuns no Paraná

Profissões que concentram mais ocorrências no Paraná:



alimentador de linha de produção

técnico de enfermagem

faxineiro

motorista de caminhão

servente de obras

magarefe

auxiliar de escritório

açougueiro

vendedor de comércio varejo

mecânico de manutenção de máquinas em geral.



Lesões mais frequentes

cortes, lacerações, feridas contusas e/ou punctura

fraturas

contusões por esmagamento

distensões/torções

escoriações por abrasão

queimadura ou escaldura

luxações.

Agentes causadores mais comuns

máquinas e equipamentos

veículos de transporte

agente químico

queda do mesmo nível

agente biológico

ferramentas manuais

motocicleta

queda de altura

Movimento

Abril verde

O quarto mês do ano é é marcado pelo Movimento Abril Verde, uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. No dia 28 de abril, inclusive, é celebrado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, uma data que recorda um episódio ocorrido em 1969, nos Estados Unidos, onde uma mina explodiu no estado da Virginia, matando 78 mineiros. A celebração foi instituída em 2003 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.