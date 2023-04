Acidentes: maior parte das ocorrências é marcada pela imprudência (Franklin de Freitas/Arquivo BP)

A manhã do dia 15 de abril era para ter sido um dia de alegria para Luana Carolina de Souza Barbosa, mas acabou se transformando num dia de luto para a família dela. Aos 27 anos a mulher, mãe de uma criança de 4 anos de idade, estava prestes a realizar o sonho de comprar a casa própria, um apartamento em Curitiba.

Seguia com o marido numa motocicleta para assinar o contrato de aquisição do imóvel quando, no caminho, o casal foi surpreendido por um carro que se perdeu numa curva, invadiu a pista contrária e atingiu em cheio a moto. Com o impacto, Luana morreu na hora, enquanto seu marido foi arremessado e já teve de passar por quatro cirurgias. A motorista que dirigia o veículo Polo, que causou o acidente, não estava embriagada, mas também não possuía carteira de habilitação. Ou seja, não deveria e não poderia estar dirigindo.

Situações assim, inclusive, são mais comuns do que se pode imaginar. Nem todas, felizmente, possuem o mesmo desfecho trágico da situação ocorrida no último final de semana na Rua Carlos Klemtz. Mas os números, ainda assim, espantam: no Paraná, a cada 12 minutos uma pessoa é multada por dirigir sem habilitação ou sob o efeito de álcool e/ou outras drogas psicoativas. É o que revelam dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), compilados pelo Bem Paraná a partir de duas bases de dados: as Infrações com Notificação de Penalidade (NP), divulgadas pelo órgão nacional, e o Anuário Estatístico da autarquia estadual.

Entre 2018 e 2022, foram registrados no Paraná um total de 223.314 infrações desses dois tipos. Os casos mais numeros, justamente, são aqueles que envolvem pessoas dirigindo um veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir, com 181.330 registros no período analisado – em 2022 houve 28.876 notificações, número 21% inferior aos 36.534 registros do ano anterior. Previsto no artigo 162, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração é considerada gravíssima, com seu valor sendo multiplicado por três. Ou seja, o dono do veículo deve pagar R$ 880,41 e ainda perderá 10 pontos no prontuário de habilitação. Além disso, a lei prevê a retenção do carro até a apresentação de um condutor habilitado.

Outra situação que também é mais comum do que deveria é a de motoristas conduzindo veículos sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Foram 41.984 notificações desse tipo de infração nos últimos cinco anos, com 5.713 registros apenas em 2022 – valor 19,4% inferior aos 7.092 registros do ano passado. O ano com mais ocorrências no período analisado, contudo, com 2018, com 10.928.

Mais uma tragédia curitibana

A noite da dia 17 de abril foi marcada por um gravíssimo acidente no bairro Lindoia, em Curitiba, na esquina das ruas Santa Bernadethe e Henry Ford. Segundo uma testemunha, dois carros estavam fazendo um racha quando aconteceu o acidente.

A ocorrência foi por volta das 22h30, quando dois carros, um branco e um preto, seguiam em alta velocidade pela rua Santa Bernadethe. Numa esquina, um outro veículo vermelho, que seguia pela Henry Ford, tentou atravessar a Santa Bernadethe e acabou sendo atingido pelo carro branco, enquanto o outro veículo se evadiu.

No carro vermelho, o motorista e uma passageira sofreram ferimentos graves e foram levados a um hospital. Outra passageira, que estava no banco da frente, morreu no local. No branco, o motorista saiu ileso e uma outra pessoa teve ferimentos leves. O motorista que causou o acidente fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Como uma testemunha relatou a ocorrência de um racha, no entanto, ele acabou levado à Delegacia de Delitos de Trânsito.