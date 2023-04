Manifestação, ontem, na Praça Menonitas: revolta (Franklin de Freitas)

A Caixa pagou mais de R$ 1,8 bilhão para cerca de 510 mil pedidos de indenizações às vítimas de acidente de trânsito desde que assumiu a gestão do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), em 2021. De acordo com a Lei 14.544/23, promulgada na quarta-feira passada, o banco continuará assegurando à população o acesso ao benefício.

Chama a atenção que 76% dos pedidos de indenização são relativos a acidentes que envolvem motocicletas. Uma média de 3 a cada 4 do total.

Do total de pagamentos feitos pela Caixa entre janeiro de 2021 e março de 2023, 23,4% foram relativos a acidentes que resultaram na morte da vítima, 62% foram para indenização de invalidez permanente e 14,6% para o custeio de despesas médicas.

Nos casos de morte e invalidez permanente, o valor das indenizações é de até R$ 13.500. As despesas médicas e hospitalares são reembolsadas em até R$ 2.700, considerando os valores gastos pela vítima em seu tratamento.

O acesso ao DPVAT é gratuito. Com o aplicativo DPVAT Caixa, o atendimento às solicitações de indenização é 100% digital. O app permite o envio de documentos e o acompanhamento do pedido.