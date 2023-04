Veículos sobre duas rodas avançam no total da frota: risco no asfalto (Franklin de Freitas)

A cada dia, dois motociclistas se tornam vítimas do trânsito paranaense. Assim foi nos últimos cinco anos, entre 2018 e 2022, quando 3.642 motoqueiros morreram em acidentes de trânsito no Paraná, revelam informações levantadas com base no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e no Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, ambos do Ministério da Saúde. Para piorar, nos últimos tempos essas tragédias estão se tornando mais frequentes do que outrora.



Só nos últimos dias, por exemplo, uma série de ocorrências graves envolvendo motocicletas foi registrada em todo o estado.



O episódio mais trágico ocorreu na BR-277, em Prudentópolis, na região central do estado, onde um jovem de 25 anos, que viajava para encontrar a família no feriado de Tiradentes, acabou se envolvendo numa colisão frontal contra um carro, não resistindo aos ferimentos.



Já em Londrina, no norte do Paraná, um adolescente de 15 anos era quem estava pilotando, trabalhando como motoentregador, quando se envolveu num acidente na esquina das ruas Nereu Ramos e Fortaleza: o jovem pilotava em alta velocidade e furou um semáforo antes de bater na lateral de um Renault Captur, conduzido por uma mulher grávida de 29 anos que estava ainda acompanhada de seu filho bebê. O adolescente ficou gravemente ferido e precisou ser intubado ainda na ambulância, enquanto a mulher sofreu cortes na orelha e no pescoço.



Por fim, em Curitiba, uma esquina entre as ruas Professor João Falarz e a Deputado Heitor Alencar Furtado, no Campo Comprido, acabou virando notícia após registrar, em pouco mais de 24 horas, dois acidentes de moto.



A primeira ocorrência foi na manhã de quinta-feira, por volta de 10h30, quando um motociclista colidiu contra a lateral de um Fiat Argo. O piloto ficou gravamente ferido.



Já o segundo registro foi no começo da noite de sexta-feira, quando um motociclista acabou sendo surpreendido por um carro que cruzou sua frente e acabou colidindo. Ele foi encaminhado também ao hospital, mas apresentava um quadro estável.



Segundo comerciantes e moradores da região, esse tipo de situação é comum no local e eles pedem providências para que esse tipo de ocorrência não volte a acontecer no trecho de risco, para motoristas e pedestres.



Categoria representam mais de um quarto das mortes no trânsito do Estado

No último ano do século XX, em 2000, 2.492 vidas foram perdidas em acidentes de transporte no Paraná. Já em 2022, dados preliminares do Ministério da Saúde (extraídos do Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10) mostram que 2.409 paranaenses faleceram em ocorrências desse tipo.



Ainda que o total de óbitos entre os dois anos tenha tido uma variação de -3,33%, o número de motociclistas que faleceram no trânsito teve acréscimo de 200% no período, saltando de 228 registros em 2000 (9,15% do total de mortes em acidentes de transporte no Paraná naquele ano) para 684 em 2022 (28,39% do total).



Isso significa que, hoje mais de um quarto das mortes em acidentes de transporte (categoria que inclui, além dos acidentes de transporte terrestre, os de transporte por água e aéreo) no Paraná tem um motociclista como vítima.

Entre os anos de 2018 e 2022, por exemplo, 12.292 faleceram em acidentes de transporte no estado, sendo que 3.642 dessas vítimas eram motociclistas (29,6% do total).

Comparação

Número de motocicletas mais do que quintuplicou no período

Entre os anos de 2000 e 2023, a frota de motocicletas no Paraná mais do que quintuplicou de tamanho, passando de 247.891 para 1.326.813 no último mês de março – um crescimento de 435,2%. Se no último ano do século passado 10,41% da frota de veículos do era composta por motocicletas, hoje essa proporção já chega a 15,36%. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito.