Primeiros meses de 2023 mostram que o trânsito em Curitiba tem exigido mais atenção dos motoristas (Franklin de Freitas)

A cada hora, um acidente de trânsito é registrado em Curitiba. Pelo menos assim tem sido nos quatro primeiros meses de 2023, período no qual o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) atendeu mais de 2,5 mil ocorrências na capital paranaense, revelam dados extraídos do Sistema de Estatística de Ocorrências do Corpo de Bombeiros do Paraná (SYSBM).



Desde o dia 1º de janeiro, um total de 2.588 acidentes foram registrados na cidade, com 11.012 pessoas feridas (sendo que 500 delas ficaram em estado gravíssimo) e 80 óbitos. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a boa notícia é que houve redução de 6% no número de acidentes (que somavam 2.757 no mesmo período de 2022) e queda expressiva no número de óbitos (de 41%, uma vez que no ano passado 136 pessoas haviam falecido em acidentes de trânsito nas ruas curitibanas).



Nos últimos dias, contudo, um cruzamento no bairro Campo Comprido tem chamado a atenção. O local, entre as ruas Professor João Falarz esquina com Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, registrou em menos de uma semana quatro situações diferentes: na primeira, ocorrida na quinta-feira (20), um motociclista acabou gravemente ferido após colidir contra um Fiat Argo; no dia seguinte (21), outro motociclista se feriu ao ser surpreendido por um carro na mesma esquina; na terça-feira, um casal escapou por pouco de ser atropelado por um ônibus; e, ontem, uma batida entre dois carros foi registrada no mesmo local.



Com 10 acidentes registrados em diferentes trechos da rua ao longo deste ano, a Rua João Falarz aparece como uma das vias com mais acidentes em Curitiba em 2023, enquanto a Deputado Heitor Alencar Furtado registrou um outro acidente neste ano. Ainda assim, a rua não aparece no ranking das vias que concentram mais acidentes na capital paranaense em 2023, conforme levantamento feito pelo ‘Bem Paraná’ com base nas informações do SYSBM.

As vias curitibanas ‘campeãs’ de acidentes em 2023

Neste ano, 42 avenidas, estradas, rodovias ou ruas de Curitiba ou que cortam a Capital registraram 10 ou mais acidentes que demandaram o acionamento do Siate. Essas vias concentram 922 das 2.588 ocorrências de trânsito na cidade em 2023 – o equivalente a 35,6% do total.



As rodovias que cortam a cidade dominam o topo do ranking de vias com mais acidentes, com a BR-476 (que abrange a Linha Verde e a Rodovia do Xisto) na primeira posição, com 141 ocorrências. A BR-116 aparece em seguida, com 61 registros, seguida pela BR-277, com 58. Já a BR-376 fica na quinta posição, com 45 registros.



No quarto lugar, entretanto, está uma avenida: é a Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial, que desde o começo de 2023 já registrou 56 acidentes.



Já na sexta posição, uma rua: a João Bettega, que, com 34 acidentes, aparece no ranking seguida pela Av. Marechal Floriano Peixoto (30 ocorrências), Av. Anita Garibaldi (27), Av. Comendador Franco (25), Av. Victor Ferreira do Amaral (21) e Rua Izaac Ferreira da Cruz.



Abaixo, você confere o ranking das 42 vias curitibanas que registraram pelo menos 10 acidentes de trânsito em 2023.

Campo comprido

Trecho de risco vai passar por vistoria

Um cruzamento no bairro Campo Comprido, em Curitiba, a rua Professor João Falarz com a avenida Heitor Alencar Furtado, vai passar por vistoria técnica pela Superintendência de Trânsito (Setran), para verificar a necessidade de reforço da sinalização existente, como também, de possíveis novas intervenções.



O cruzamento foi palco de pelo menos três acidentes em menos de uma semana. Segundo uma comerciante da região, acidentes nesse cruzamento são comuns e deveria haver alguma intervenção no trânsito, como uma travessa elevada.

As vias de Curitiba com mais acidentes em 2023

(período: 1º de janeiro a 26 de abril)

Rodovia BR-476: 141

Rodovia BR-116: 61

Rodovia BR-277: 58

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira: 56

Rodovia. BR-376: 4

Rua João Bettega: 34

Av. Marechal Floriano Peixoto: 30

Av. Anita Garibaldi: 27

Av. Comendador Franco: 25

Av. Victor Ferreira do Amaral: 21

Rua Izaac Ferreira da Cruz: 21

Av. República Argentina: 1

Rua Francisco Derosso: 18

Rod. PR-418 Contorno Norte: 17

Av. Manoel Ribas: 17

Av. Sete de Setembro: 17

Rua Mateus Leme: 17

Av. Monteiro Tourinho: 16

Rua Brigadeiro Franco: 15

Rua João Negrão: 14

Rua Nicola Pellanda: 14

Rua General Mario Tourinho: 14

Rua Guilherme Pugsley: 13

Av. Presidente Affonso Camargo: 13

Av. Senador Salgado Filho: 13

Av. Silva Jardim: 13

Av. Presidente Kennedy: 12

Av. Presidente Wenceslau Braz: 12

Av. Visconde de Guarapuava: 12

Est. do Ganchinho: 12

Av. da Integração: 11

Av. Ver. Toaldo Tulio: 11

Rua Bley Zorning: 11

Rua Maestro Carlos Frank: 11

Rua Paul Garfunkel: 11

Av. Paraná: 10

Av. João Gualberto: 10

Rua Brasílio Itiberê: 10

Rua Des. Antonio de Paula: 10

Rua João Falarz: 10

Rua Marechal Deodoro: 10

Rua Marte: 10