Daniel Castellano/SMCS arquivo

Para os próximos dias, a previsão do Simepar é que a capital paranaense siga registrando dias de muito calor, mas com menos chuva que na primeira semana do ano. Ontem, por exemplo, já não choveu na cidade, enquanto a temperatura variou entre 17 e 25ºC.



Para hoje, a previsão é de temperatura máxima de 24ºC e temperatura mínima de 17ºC, com algumas pancadas de chuva no período da tarde e precipitação acumulada de 1,3 milímetros. Na quinta-feira, o cenário deve ser parecido com o de quarta. Já a partir de sexta, aumenta a instabilidade, com pancadas de chuva e raios associados, principalmente a partir da tarde.