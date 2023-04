Hully Paiva/SMCS

A partir desta quarta-feira (26/4), a Secretaria Municipal da Saúde vai ampliar a oferta da vacina bivalente anticovid e do imunizante contra a gripe para os moradores de Curitiba de 50 a 59 anos, um total de 234 mil pessoas.

Nesta segunda-feira (24/4), o Ministério da Saúde divulgou nota técnica ampliando o público da vacina anticovid bivalente para pessoas com 18 anos ou mais, mas a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba decidiu convocar os novos públicos de forma escalonada, visto que a estimativa de população entre 18 e 59 anos é de cerca de 1 milhão de pessoas.

A decisão de ampliar a oferta levou em consideração a baixa procura pelas vacinas do público prioritário definido pelo Ministério da Saúde, as quedas de temperatura frequentes em Curitiba e a necessidade de proteger um maior número de pessoas contra as duas doenças.

“É preciso reforçar à população que as vacinas são a melhor forma de evitar o adoecimento por várias doenças”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Ela lembra que a vacina anticovid, por exemplo, não garante imunidade permanente, por isso as doses de reforço são necessárias, como é o caso da bivalente, que protege também contra as novas variantes do coronavírus.

As duas vacinas (contra a gripe e contra a covid-19) podem ser aplicadas juntas. Não há necessidade de intervalo entre elas. Para se vacinar, além de ser morador de Curitiba, é preciso apresentar documento de identificação com foto.

Para aplicação da vacina bivalente, é necessário ter recebido pelo menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e respeitar o intervalo de 120 dias desde a última aplicação.

Os imunizantes estão disponíveis em 107 unidades de saúde. Confira os horários de funcionamento e endereços no site Imuniza Já Curitiba.

A SMS orienta a população convocada para que, na medida do possível, evite buscar a vacinação nas unidades mais centrais, cujo movimento é maior, e priorize as demais.

Vacina contra a gripe

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no último ano). A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe em Curitiba, em 29 de março, foram aplicadas 147.404 doses do imunizante, o que corresponde a cerca 21% do público prioritário elegível. (Veja quais são os públicos abaixo)

Já a vacina anticovid bivalente foi aplicada em 168.594 pessoas desde o início da campanha, em 27 de fevereiro, sendo que o público prioritário para receber o imunizante mais atualizado contra o coronavírus é de 567.229 pessoas, ou seja, apenas 29,7 % do total.

Vacina anticovid bivalente

Para receber a vacina bivalente anticovid é necessário, além de se enquadrar nos critérios de convocação do público, ter tomado ao menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e ter no mínimo 120 dias de intervalo desde a última aplicação.

A vacina bivalente é a segunda geração do imunizante, porque possui em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vulnerável.

Orientações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

As pessoas que fazem parte do público prioritário já convocado para as duas campanhas podem procurar uma das 107 unidades de saúde da capital para se vacinar. A convocação de novos públicos vai depender do recebimento de novas doses dos imunizantes, distribuídas pelo Ministério da Saúde.

Público já convocado para se vacinar contra a gripe

• Pessoas com 60 anos ou mais

• Crianças com 6 meses a menores de 6 anos

• Trabalhadores de saúde

• Acamados (aplicação na residência)

• Indígenas (pelo Distrito Sanitário Tatuquara e equipes do Consultório na Rua)

• Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência (aplicação na residência)

• Gestantes e puérperas (mulheres que passaram por parto há até 45 dias)

• Pessoas com comorbidades

• Profissionais da educação

• Pessoas com deficiência permanente

• Caminhoneiros

• Trabalhadores do transporte coletivo

• Forças armadas, de segurança e salvamento

Público já convocado para a vacina bivalente anticovid em Curitiba

• Pessoas com 60 anos completos ou mais

• Imunossuprimidos com 12 anos ou mais

• Gestantes e puérperas com 12 anos ou mais

• Pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais

• Acamados com 12 anos ou mais (aplicação na residência)

• Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência (aplicação na residência)

• Indígenas (pelo Distrito Sanitário Tatuquara e equipes do Consultório na Rua)

• Pessoas com comorbidades