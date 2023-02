Arquivo pessoal

É com imenso pesar que a Universidade Federal do Paraná comunica o falecimento do Servidor Técnico Administrativo em Educação, Jorge Luiz Lipski, ocorrido na madrugada sábado, dia 25/02/2023.

A direção da UFPR Litoral e o sindicato que representa os Técnicos-Administrativos em Educação lamentaram.

“Servidor Técnico Administrativo em Educação, colega e amigo, Jorge dedicou a maior parte de sua vida à UFPR, colecionando amizades e conquistando o respeito e apreço de colegas e colaboradores. Atuando na UFPR Litoral desde o início, Jorge deixa, dentre suas inúmeras realizações na instituição, saudades e ótimas lembranças. Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor e tristeza, especialmente com seus filhos, filhas e com a sua mãe, Dona Luci.”

Direção UFPR Litoral

“Nosso colega deixa um importante legado na Universidade, instituição ao qual se dedicava desde 1983.

A direção do Sinditest-PR se compadece com a dor de amigos e familiares. Desejamos força neste momento tão difícil! Jorge, presente!”

Direção Sinditest

O professor da UFPR Litoral, Valdo José Cavallet, que trabalhou com o servidor escreveu um depoimento para lembrar o colega e amigo.

“Nos conhecemos lá pelos idos anos 90.

Ele havia iniciado sua caminhada, na mais antiga Universidade Brasileira, no ano de 83. Eu já estava presente, naquela que seria a nossa segunda casa, há quase uma década.

Nunca mais nos separamos: trabalho, comemorações, elaborações, desafios educacionais e sonhos de uma nação mais justa e igualitária.

Foi ao final daquela gestão que alguns de nós descemos para a Planície Caiçara e ali iniciamos a UFPR Litoral, há mais de dezessete anos. E ali continuamos até os dias atuais.

Sempre presentes e juntos em tudo: na educação e emancipação dos filhos; na mediação de centenas e centenas de estudantes; nas comemorações de cada etapa consolidada do Projeto Litoral; nas concertações diárias.

Sim Jorge Luiz Lipski. Você foi um grande diferencial. Amigo, Pai, Guerreiro e Companheiro de grandes jornadas. Acima de tudo SERVIDOR PÚBLICO, com Honras, na mais antiga Universidade desse Pais.

A jornada continua e com você sempre estaremos juntos.

Jorge Luiz Lipski, PRESENTE!”

Professor Valdo José Cavallet