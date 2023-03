(Murilo Ribas/BPP)

Pelo oitavo ano consecutivo, o Sesc PR desafia escritores contistas e recebe até o dia 28 de março inscrições para a seleção de contos infantis inéditos. Os dez melhores trabalhos selecionados serão ilustrados e farão parte da 8ª Coletânea Sesc de Contos Infantis a ser lançada durante a 42ª edição da Semana Literária Sesc Paraná & Feira do Livro, em Curitiba, em data e local a serem definidos.

O tema dos contos é livre, entretanto o estado do Paraná deve ser cenário da narrativa literária e ser direcionado a crianças de até 11 anos de idade. Cada autor selecionado receberá 20 exemplares da coletânea.

A ideia da seleção é aproximar os paranaenses com os elementos culturais próprios do estado, além de fomentar a produção literária estadual.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Sesc PR. A divulgação dos resultados está prevista para ocorrer a partir do dia 3 de maio.

O edital completo está disponível em https://www.sescpr.com.br/edital/contosinfantis2023/. Informações complementares podem ser obtidas pelo telefone (41) 3304-1370 ou pelo e-mail: eventos.culturais@sescpr.com.br.