Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

As inscrições para o concurso nacional de arquitetura para a escolha do projeto do EcoParque Itaipu, que será construído em uma área de 114 hectares ao largo do Arroio Jupira, na Vila A, em Foz do Iguaçu (PR), foram abertas nesta terça-feira (10) e poderão ser feitas até o dia 27 de fevereiro. Nesse período, os interessados também poderão encaminhar as consultas e tirar dúvidas com a organização.

A promoção é da Itaipu Binacional, com a realização do Instituto de Arquitetos do Brasil (Departamento do Paraná – IAB/PR) e apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu. O prêmio para o primeiro colocado será de R$ 60 mil, além de certificado e divulgação pública. No total, a premiação chega a R$ 120 mil (R$ 40 mil para o segundo colocado e R$ 20 mil para o terceiro).

O concurso foi lançado em dezembro de 2022. A ideia é criar na Vila A um parque natural urbano inovador, dentro do chamado conceito 5.0, incorporando soluções tecnológicas combinadas com a conservação ambiental e o bem-estar das pessoas. Estão previstas trilhas que permitam maior interação com a natureza, ações de educação ambiental, atividades voltadas para a melhoria da saúde física e mental e estruturas de atendimento ao público, com acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência (PCDs).

Uma das inovações será um espaço voltado para pessoas em recuperação de problemas cardíacos ou pulmonares. Outros itens aguardados são estruturas como pontes, passarelas, espelhos d’água, torres ou plataformas de observação da natureza e trilhas sensoriais e trilhas especializadas de ciclismo, entre outras possibilidades propostas pelos arquitetos.

Hoje, o local abriga uma grande área restaurada, uma trilha de ciclismo (a Trilha do Vietnã) e toda a área é cercada e circundada por uma ciclovia de 4.800 metros de extensão. “O concurso traz um conceito novo de qualificação ambiental em áreas urbanas. Por isso, um dos critérios do edital é a inovação tecnológica. Nossa expectativa é de uma grande participação e que tenhamos os melhores projetos e as melhores ideias para que a área continue a ser conservada e que a população possa interagir com a natureza”, afirmou o superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Ariel Scheffer da Silva.

Como participar

Poderão participar do concurso escritórios de arquitetura de todo o País. O edital e as bases do certame estão disponíveis na internet e podem ser consultadas no endereço https://concursoecoparqueitaipu.com/. Todo o processo será on-line e anônimo, ou seja, os nomes dos vencedores só serão conhecidos e revelados após a escolha dos projetos.

Formam a comissão julgadora os arquitetos Alessandro Filla Rosaneli, Mirna Cortopassi Lobo, Orlando Busarello e Henrique Gazzola de Lima, este último de Itaipu. Ariel Scheffer da Silva completa o time.

A divulgação do resultado final do concurso, considerando as duas fases do edital, está prevista para o dia 6 de abril. A premiação será no dia 14 do mesmo mês. Os custos e o prazo de execução da obra dependerão da complexidade do projeto escolhido.