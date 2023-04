Foto: Rachel Ribas

O mês de abril começa neste sábado (1º) e terá sol. O domingo (2), contudo, ficará mais nublado e um pouco mais frio. É o que indica a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em sua previsão do tempo para este sábado e domingo.

No sábado, uma frente fria segue avançando sobre o oceano Atlântico. No Paraná, alguns eventos de chuva podem ocorrer em regiões de divisa com Santa Catarina, mas de forma muito localizada. Na maioria das regiões do Estado o tempo fica estável e com rápida ascensão das temperaturas. Em Curitiba, o céu ficará azul e as temperaturas vão variar entre 16ºC (mínima) e 25ºC (máxima).

No domingo, o tempo deve se manter estável em grande parte das regiões, com chuvas fracas apenas em alguns pontos do norte ao leste paranaense. Entre o centro-sul e o leste, as temperaturas não apresentam grandes elevações. Inclusive, já deve fazer mais frio no amanhecer. Em Curitiba, o céu terá sol entre nuvens e as temperaturas oscilam entre 13ºC (mínima) e 22ºC (máxima).