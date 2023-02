Alice Rodrigues

A Escola de Samba Acadêmicos da Realeza comemora jubileu de prata no desfile da Rua Marechal Deodoro, no próximo sábado (18/2). Os 25 anos da agremiação são o tema o enredo A Minha História é o Meu Carnaval, que será apresentados pelos seus mais de 500 integrantes, em fantasias e alegorias, nas diversas alas e carros alegóricos.

A Acadêmicos da Realeza é uma das cinco da cidade que integram este ano o grupo especial.

“Vamos fazer um grande voo sobre a Marechal Deodoro contando a nossa história, usando uma profusão de cores. Vamos surpreender e trazer uma grande surpresa na comissão de frente”, garante a diretora de Marketing e Comunicação, Bárbara Murden.

O enredo frisa os fatos marcantes da trajetória da escola e os principais temas levados para a avenida nesses anos, como a cidade da Lapa, a história do rádio, Mãe Orminda e a atriz Lala Schneider, homenageada no desfile de 2020. A homenagem à grande dama do teatro paranaense deu à escola o terceiro lugar no concurso daquele ano, o último antes da pandemia.

O samba-enredo criado para celebrar os 25 anos é de autoria dos compositores Edimar do Salgueiro, André Ricardo e Camisa do Samba. Durante o desfile, ele será interpretado pelos músicos Ronnie Arpino, Marcos Mano, Maurício China e Heitor Hedeke.

“Vamos chegar com uma escola alegre, colorida, cantando um samba muito gostoso de se ouvir”, adianta Bárbara, que fala da expectativa de retorno depois de dois anos sem festa na passarela do samba. “A volta do carnaval é a volta da cultura popular, na sua forma mais pura, uma ópera a céu aberto para celebrar a vida”, diz.

História

A Acadêmicos da Realeza foi fundada em março de 1997 e batizada por Neguinho da Beija-Flor. Há 25 anos, ela desfila de forma ininterrupta no carnaval curitibano. Conquistou dez títulos de campeã, nove de vice-campeã e quatro terceiros lugares. É a única escola de samba do grupo especial que nunca retornou ao grupo de acesso.

Seus temas consagram e resgatam a memória da cidade e do Paraná e seus personagens. Além de participar do carnaval de Curitiba, a Acadêmicos da Realeza já promoveu oficinas de percussão e contribuiu ao longo dos anos com outros eventos culturais da cidade.

ACADÊMICOS DA REALEZA 2023

Enredo: A Minha História é Meu Carnaval

Compositores: Edimar do Salgueiro / André Ricardo / Camisa do Samba

Vou voar e vou cantar

Na Marechal meu jubileu de prata

Eu tenho garra e as asas da nobreza (refrão)

Sou Acadêmicos da Realeza!

Nasci das mãos dos baluartes

No passeio da felicidade,

Corôa real do carnaval, xeque mate na adversidade

É do Ifé Omolú a ancestralidade

Axé Mãe Orminda voz que conduz

Notas musicais essência de energia e luz,

Uma odisséia na lapa no ideal, paz liberdade

Nas ondas da rádio brasil

Com a Realeza minha águia põe a mesa

Do Alto da Glória cem anos de história

Artista… Teatro… Perna-de-pau delírio esplendor teatral (bis)

Dionísio personagem imortal!

Na sedução do sabor a princesa se lambuzou

Salve Jorge Santo Guerreiro, na luta matou o dragão

Ogunhê meu pai no terreiro

O padroeiro do meu pavilhão

Alô… Alô chacrinha… Cana cachaça caninha

A dama paranaense anfitriã do folião

Tô firme e forte e não vou cair,

Meu manto alvinegro você pode aplaudir