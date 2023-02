Reprodução/PF

Policiais federais, em ação conjunta com o BPFron e COPE, localizaram, no meio da mata ciliar do lago de Itaipu, diversas caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai no município de Santa Helena, Oeste do Paraná.

