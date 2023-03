Geraldo Bubniak/AEN

O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai promover a Primeira Ação de Empregabilidade 2023, nesta terça-feira, 28 de março. Serão oferecidas 300 vagas de emprego para pessoas com deficiência.

A Ação será das 13h às 16h, na sede do Departamento, na Rua Schiller, 159, no Cristo Rei.

O evento é uma parceria com a FAS Trabalho (Fundação de Ação Social) e haverá vagas disponíveis do Sine (Sistema Nacional de Emprego), além das empresas que irão ofertar oportunidades de emprego para as pessoas com deficiência.

Os candidatos às vagas de emprego devem levar carteira de trabalho, laudo médico e currículo atualizado.

Serviço

O que: Ação de Empregabilidade de 2023

Quando: terça-feira (28/3), das 13h às 16h

Local: Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Rua Schiller, 159 – Cristo Rei)

Documentos necessários: carteira de trabalho, laudo médico e currículo atualizado