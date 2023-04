Ricardo Marajó/FAS – Fundação de Ação Social faz campanha junto à população sobre atendimento nas ruas

A Fundação de Ação Social (FAS) recebeu ontem 65 educadores sociais aprovados em concurso público da Prefeitura de Curitiba. Eles passam a integrar o quadro de servidores da instituição, responsável pelas políticas da assistência social e do trabalho no município, e irão trabalhar na abordagem social e atendimento a pessoas em situação de rua.



Durante a posse, o grupo assistiu a apresentações de equipes do setor de Recursos Humanos e da Diretoria de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, da FAS, quando receberam informações sobre normas, benefícios e fluxo de trabalho.