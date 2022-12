Denis Ferreira Neto

O Instituto Água e Terra (IAT) comunicou nesta quinta-feira (01) que o Parque Estadual Pico Marumbi, localizado em Morretes, no Litoral do Paraná, está fechado para visitação, por tempo indeterminado. A medida visa garantir a segurança da população devido as chuvas contínuas na região.

Com a ocorrência de deslizamento de terras em um morro na BR-376, em Morretes, o IAT irá analisar a condição das trilhas e morros que integram a Unidade de Conservação. O parque será reaberto após a eliminação de riscos iminentes à população e com o fim da instabilidade do clima na região.

BELEZA NATURAL – O Pico Marumbi é composto por 8 cumes, incluindo o Monte Olimpo, com 1.539 metros. É um dos pontos preferidos dos turistas para a prática do montanhismo. O local se destaca pela altura vista, trilhas íngremes e conta com opções de escaladas em todas as modalidades e graus de dificuldades.

Governador diz que equipes mais especializadas do Estado estão no atendimento da BR-376

Também faz parte da Unidade de Conservação o Salto dos Macacos, composto por duas cachoeiras que despencam de um paredão de 70 metros de altura, e uma profunda piscina natural. A trilha de acesso nasce na estrada das Prainhas, com um percurso que dura cerca de duas horas.