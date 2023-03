(Divulgação PRF)

Na tarde deste domingo (19) por volta das 17h30, próximo ao quilômetro 356 da BR 153, policiais rodoviários federais atenderam um acidente onde um caminhão com placas de Rebouças/PR tombou e derrubou parte da carga de papel higiênico sobre a via.

O condutor do caminhão, homem de 48 anos, foi encaminhado por terceiros para o hospital de Rebouças com ferimentos leves. O trânsito ficou parado por aproximadamente 1 (uma) hora para remoção do veículo.