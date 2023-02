(PRF-PR)

Um acidente com quatro caminhões provocou o tombamento de uma carreta carregada de álcool tombou na pista da BR-277, km 138,5, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta manhã de quarta-feira, 15 de fevereiro.

O acidente, do tipo colisão lateral, seguida de saída de pista e colisão traseira, envolveu quatro caminhões.

O caminhão Volvo 540, ano 2021, licenciado em Uberlândia/MG, estava carregado de Álcool Etílico, e após a colisão, tombou sobre a via. Os tanques romperam derramando a carga no leito da via.

Na sequência, houve ainda, mais duas colisões, que envolveram o Cavalo Trator Volvo FH 540, licenciado em Araucária/PR, que colidiu na traseira do caminhão tanque, e acabou saindo de pista também, e o Cavalo Trator Scania G380, licenciado em Apucarana/PR, que colidiu na traseira do caminhão Volvo.

Apesar da gravidade e condição final dos veículos, o acidente não apresentou vítimas.

A pista foi bloqueada totalmente, em ambos sentidos, por equipe PRF, em virtude do alto risco de explosão da carga de Álcool, derramada sobre a via. Por volta do meio-dia, houve a liberação da pista sentido Curitiba.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Campo Largo, Ambipar (responsável pelo transbordo da carga de Produto Perigoso), se encontram no local. Até às 16h30, a fila era de 15 quilômetros no sentido Ponta Grossa e de 10 quilômetros no sentido Curitiba, apesar de estar liberado desde as 11h15.

(PRF-PR)

Rota alternativa

A PRF sugere aos motoristas uma rota alternativa. Para quem segue de Ponta Grossa, para Curitiba, ou região Sul, a sugestão é desviar via Porto Amazonas, Lapa, Araucária.

A mesma opção, para que vem de Curitiba, sentido Norte do Estado.