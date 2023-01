Reprodução/PRF

Um acidente na tarde desta quinta-feira (5) deixou um trecho da BR-116, no Contorno Leste de Curitiba, interditado por algum momento, por causa de um acidente envolvendo uma motocicleta. A passageira da moto morreu no acidente e o piloto teve ferimentos leves, segundo informações da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em, atendimento.

O acidente foi no km 106,7, sentido São José dos Pinhais. O trânsito ficou totalmente interditado para os trabalhos de liberação do tráfego pelo acostamento. Até as 15h15 havia uma fila de 4 km no local, também segundo a PRF.

O trânsito foi liberado pelo acostamento pouco antes.

As circunstâncias do acidente ainda não ficaram claras. A moça, que seria moradora ou trabalhava em Fazenda Rio Grande, ainda teria sido arrastada pelo rodado de uma carreta por mais de 100 metros.