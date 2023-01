Reprodução/PRF

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, emitiu nota onde expressa o seu profundo pesar pelo acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (31) com um ônibus que trafegava pela BR-277, no trecho da rodovia pertencente ao município paranaense de Fernandes Pinheiro,

Sete passageiros do veículo acabaram morrendo e 22 ficaram feridos. Entre os mortos, estão seis adultos, sendo quatro homens e duas mulheres, além de uma criança. Dois deles, mãe e filho, eram argentinos.

O Governo do Estado está prestando todo o apoio necessário nas operações com o trabalho dos profissionais das forças de segurança pública. O Corpo de Bombeiros do Paraná atuou com 15 servidores no resgate, primeiros socorros aos feridos e no encaminhamento deles aos hospitais da região. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também auxiliaram a operação.

A Polícia Científica do Paraná participou do resgate dos corpos e identificação das vítimas fatais e a Polícia Civil do Paraná já iniciou as investigações para elucidar, de maneira rápida, quais as causas do acidente.

Entre os passageiros, além de brasileiros, havia alemães, argentinos, franceses e paraguaios. Por isso, o Estado também se coloca à disposição das autoridades consulares estrangeiras para contribuir com quaisquer ações que se fizerem necessárias.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 230, por volta de 1h50, quando o ônibus saiu da pista e tombou. Ele saiu de Florianópolis com destino à Foz do Iguaçu com 54 passageiros a bordo.

O motorista não se feriu e testou negativo para o teste do etilômetro feito pela PRF. Ele foi encaminhado à Delegacia de Teixeira Soares. Devido ao acidente, houve interrupção temporária e parcial do tráfego no trecho.

O coletivo fazia a linha Florianópolis – Foz do Iguaçu e tinha 54 passageiros, 22 foram removidos pelo Corpo de Bombeiros e Samu para atendimento em hospitais da região.

Segundo a análise preliminar da PRF, com base nos vestígios e informações coletadas, o ônibus saiu de pista em uma reta e tombou às margens da rodovia. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Científica do Paraná.