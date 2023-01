AEN

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na madrugada deste domingo (15) na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações dos bombeiros, o acidente aconteceu em cima do viaduto da Wadislau Bugalski, onde o motorista do Gol entrou na contramão. Um casal, que ocupava um Corsa, teve ferimentos graves e foi encamnhado para o Hospital Cajuru. No outro veículo, um gol, o motorista teve ferimentos leves.