BPMOA

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta perto do quilômetro 200 da Rodovia do Xisto, na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde desta quarta (28), deixou um homem de 29 anos ferido.

A vítima foi atendida inicialmente pelas equipes do Corpo de Bombeiros, depois estabilizada pela equipe médica do Falcão 03 do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e transportada para o Hospital do Rocio, com fratura de fêmur, laceração de braço e contusões em tórax e pelve.